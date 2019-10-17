2019-10-17T13:51:56+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске в 2020 году все электросчетчики заменят на «умные»

Приборы учета производят замеры текущего потребления энергии и передают показания в энергокомпанию в автоматическом режиме
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске в 2020 году все электросчетчики заменят на «умные». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске в 2020 году все электросчетчики заменят на «умные». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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С 1 июля 2020 года как в частных, так и многоквартирных домах Ханты-Мансийска начнется замена устаревших электросчетчиков на интеллектуальные системы учета. Таковы требования 522-Федерального закона, согласно которому замена приборов учета потребителей при истечении межповерочного интервала, срока эксплуатации или неисправности будет производится гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями.

В окружной столице, переоснащением оборудования в многоквартирных домах (в том числе и в общедомовых помещениях), займутся городские электрические сети. На всех остальных объектах электроэнергетики и на подведомственных им сетям в роли сетевой организации выступят Ханты-Мансийские городские электрические сети.

«Умные» приборы учета производят замеры текущего потребления энергии и передают показания в энергокомпанию в автоматическом режиме без участия владельца квартиры или дома, подают сигнал об аварии в сети, о несанкционированном вмешательстве, позволяют в режиме реального времени через личный кабинет отслеживать свое потребление.

Отметим, что сегодня в Ханты-Мансийске в единой системе установлено 123 таких счетчика по улицам Коминтерна, 29 и Ленина, 113.

ИСТОЧНИК KP.RU

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