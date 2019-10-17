2019-10-17T13:43:36+03:00
Происшествия

В Сургуте машиниста катка обвиняют в нечаянной смерти чиновника

Рабочий наехал на человека в одном из дворов города
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте машиниста катка обвиняют в нечаянной смерти чиновника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Сургуте машиниста катка обвиняют в нечаянной смерти чиновника. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Следователи Сургута возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, вечером 6 сентября 2019 года во время проведения работ по укладке асфальта на проезжей части улицы Гагарина города Сургута, машинист катка, при движении задним ходом по неосторожности насмерть задавил молодого мужчину, который курировал при администрации города ход строительных работ.

По информации СУ СК ХМАО-Югры, трагедия произошла в результате несоблюдения машинистом катка правил безопасности и требований охраны труда.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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