В Югре у Самотлорского месторождения произошло смертельное ДТП
Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 17 октября около 12 часов дня на внутрипромысловой автодороге Самотлорского месторождения. Столкнулись два автомобиля.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, 20-летний водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ».
В результате ДТП 28-летний пассажир УАЗ погиб на месте. Предполагаемый виновник ДТП с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение.
В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Подробности произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU