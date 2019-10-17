СЕГОДНЯ 12:53 2019-10-17T12:57:57+03:00

В Югре у Самотлорского месторождения произошло смертельное ДТП. Фото с сайта pixabay.com

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие случилось 17 октября около 12 часов дня на внутрипромысловой автодороге Самотлорского месторождения. Столкнулись два автомобиля.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 20-летний водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «КАМАЗ».

В результате ДТП 28-летний пассажир УАЗ погиб на месте. Предполагаемый виновник ДТП с травмами различной степени тяжести доставлен в медучреждение.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Подробности произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU