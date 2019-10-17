СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-17T12:33:46+03:00

В Нижневартовске будут судить агрессивного водителя, который напал на съемочную группу. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Водитель из Нижневартовска ждет вынесения приговора суда. 23-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации автомобиля, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, днем 28 августа в районе дома 25 «а» по улице Ленина города Нижневартовска автомобиль сбил пожилую женщину-пешехода, которая в результате ДТП получила тяжкие телесные повреждения. После этого водитель стал угрожать и нападать на съемочную группу местного телеканала, работавшую на месте дорожно-транспортного происшествия. Спустя несколько часов мужчина пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на представителей СМИ.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU