2019-10-17T12:33:46+03:00
Происшествия

В Нижневартовске будут судить агрессивного водителя, который напал на съемочную группу

Мужчина пытался помешать журналистам вести съемку
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске будут судить агрессивного водителя, который напал на съемочную группу. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгреВ Нижневартовске будут судить агрессивного водителя, который напал на съемочную группу. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Водитель из Нижневартовска ждет вынесения приговора суда. 23-летний мужчина обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации автомобиля, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, днем 28 августа в районе дома 25 «а» по улице Ленина города Нижневартовска автомобиль сбил пожилую женщину-пешехода, которая в результате ДТП получила тяжкие телесные повреждения. После этого водитель стал угрожать и нападать на съемочную группу местного телеканала, работавшую на месте дорожно-транспортного происшествия. Спустя несколько часов мужчина пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на представителей СМИ.

Во время следствия обвиняемый находился под стражей. Расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Югорчанку задержали с 4 граммами наркотика
Туристам предлагают прогулки по набережной Ханты-Мансийска с аудиогидом
Вартовчанка за объявление на сайте о продаже мебели отдала четверть миллиона рублей
В Югре началась подготовка к Хантатону
Сургутянин отправится на полтора года в колонию за осквернение памятника
У гостиницы «Олимпийская» в Ханты-Мансийске появилась хвойная аллея
В Сургуте грабитель отнял у мужчины деньги, часы и телефон
В Югру пришла зима
Предупреждающую о мошенниках сургутянку обманули аферисты
За минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали четыре человека
Больница Урая заплатит девочке компенсацию за падение на уличных тренажерах
Сургутянам расскажут из чего складывается тариф на мусор
Погода в Югре 17 октября: стойкий минус и снегопад
В Сургуте установили последний в этом году остановочный павильон
В Излучинске спасатели обнаружили в квартире тело 17-летней югорчанки
Сургутские полицейские нашли воров по отпечаткам пальцев
Вартовчан предупреждают о грязной воде из под кранов