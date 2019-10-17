Вартовчанка за объявление на сайте о продаже мебели отдала четверть миллиона рублей
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять фактов мошенничества и краж с банковских карт.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, Большинство из них совершены дистанционным способом. жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска, Мегиона, Урая, Радужного, Советского, Октябрьского районов перевели злоумышленникам более 550 тысяч рублей.
Так под предлогом помощи в сохранении денежных средств и получения бонусов неизвестные похитили у югорчан более 230 тысяч рублей.
Жительница Нижневартовска, желая продать мебель на сайте бесплатных объявлений, лишилась 260 тысяч рублей.
Жителя Мегиона злоумышленники обманули, использовав взломанную страницу его друга, и под предлогом займа денежных средств похитили 13 тысяч рублей.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU