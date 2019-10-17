2019-10-17T10:39:09+03:00
Происшествия

Вартовчанка за объявление на сайте о продаже мебели отдала четверть миллиона рублей

Югорчане продолжают переводить деньги мошенникам
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанка за объявление на сайте о продаже мебели отдала четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.comВартовчанка за объявление на сайте о продаже мебели отдала четверть миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано девять фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, Большинство из них совершены дистанционным способом. жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска, Мегиона, Урая, Радужного, Советского, Октябрьского районов перевели злоумышленникам более 550 тысяч рублей.

Так под предлогом помощи в сохранении денежных средств и получения бонусов неизвестные похитили у югорчан более 230 тысяч рублей.

Жительница Нижневартовска, желая продать мебель на сайте бесплатных объявлений, лишилась 260 тысяч рублей.

Жителя Мегиона злоумышленники обманули, использовав взломанную страницу его друга, и под предлогом займа денежных средств похитили 13 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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