2019-10-16T13:50:11+03:00
Общество

Общественники Сургута проверяют на безопасность детские и игровые площадки

Все нарушения направляют в УК и администрацию города
Алена Кульмухаметова
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Общественники Сургута проверяют на безопасность детские и игровые площадки. Фото с сайта администрации города СургутОбщественники Сургута проверяют на безопасность детские и игровые площадки. Фото с сайта администрации города Сургут
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Техническое состояние детских игровых и спортивных площадок проверили в Сургуте общественники. Рабочая группа проинспектировала площадки по ул. Щепеткина, пр. Взлетный и другим адресам.

Так, игровой комплекс по ул. Щепеткина, 14 остается в ненадлежащем состоянии. Площадка давно нуждается в замене деталей, покраске и подсыпке песком. Во время выезда участники вновь зафиксировали неудовлетворительное состояние объекта.

Среди основных нарушений, с которыми сталкиваются члены рабочей группы, выделяют наличие опасных элементов на игровых площадках. Это могут быть заглушки на качелях, гвозди или острые углы конструкций, которые находятся в открытом доступе и могут травмировать детей. Отсутствие недостающих деталей – ещё одна из проблем. Все зафиксированные во время инспекции нарушения по итогам проверки направляются в управляющие организации для их устранения.

- В городе немало площадок, которые не отвечают современным требованиям, но процесс движется. Нам с управляющей компанией повезло. Мастера оперативно реагируют на все просьбы. Если где-то надо подкрасить, заменить деталь, всегда откликаются, – добавил член общественного совета по ЖКХ при администрации города Николай Кравец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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