Жительница Сургута дважды за ночь отоварилась в магазине на деньги «Банка приколов»
Сургутянка купила поддельные купюры в магазине, а позже расплатилась ими в круглосуточном торговом павильоне на ж/д вокзале.
По информации линейного отдела полиции Сургута, инцидент произошел глубокой ночью в магазине у железнодорожного вокзала. Продавец обнаружила поутру две купюры номиналом 2000 рублей из «Банка приколов».
Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 27-летняя сургутянка.
Выяснилось, что магазин злоумышленница посетила дважды за ночь. Первый раз она приобрела продукты на 350 рублей, а позже, сменив одежду, в этом же магазине вновь расплатилась поддельными деньгами. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU