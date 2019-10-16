2019-10-16T13:00:54+03:00
Происшествия

Жительница Сургута дважды за ночь отоварилась в магазине на деньги «Банка приколов»

Подделку продавец обнаружила лишь поутру
Алена Кульмухаметова
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Жительница Сургута дважды за ночь отоварилась в магазине на деньги «Банка приколов». Фото УМВД СургутаЖительница Сургута дважды за ночь отоварилась в магазине на деньги «Банка приколов». Фото УМВД Сургута
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Сургутянка купила поддельные купюры в магазине, а позже расплатилась ими в круглосуточном торговом павильоне на ж/д вокзале.

По информации линейного отдела полиции Сургута, инцидент произошел глубокой ночью в магазине у железнодорожного вокзала. Продавец обнаружила поутру две купюры номиналом 2000 рублей из «Банка приколов».

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 27-летняя сургутянка.

Выяснилось, что магазин злоумышленница посетила дважды за ночь. Первый раз она приобрела продукты на 350 рублей, а позже, сменив одежду, в этом же магазине вновь расплатилась поддельными деньгами. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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