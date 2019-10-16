СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-16T12:36:12+03:00

Мастерская «Югорский сувенир» проводит выставку в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Детской школе искусств №2 города Нижневартовск состоится открытие выставки «Волшебное творчество Югры». Она посвящена 20-летию мастерской «Югорский сувенир».

По информации организаторов, в экспозиции будут представлены творческие работы художников - педагогов мастерской. Сувенирная продукция и работы декоративно-прикладного искусства выполнены в таких техниках, как: керамика, роспись по дереву, изделия из меха и кожи.

Мастерская «Югорский сувенир» вносит значительный вклад в развитие индустрии туристских сувениров с этнографической составляющей и является правообладателем товарного знака «Сделано в Югре!».

Мероприятие состоится 25 октября в 16 часов по адресу: улица Ханты-Мансийская, 25-Б. Телефон для справок 43-29-61.

ИСТОЧНИК KP.RU