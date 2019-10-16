В Белоярском районе суд обязал власти ликвидировать стихийную свалку
Прокуратура города Белоярский во время проверки установила, что на территории сельского поселения Сосновка размещена несанкционированная свалка.
Так как организация сбора отходов входит в полномочия администрации сельского поселения, а меры к ликвидации стихийной свалки администрацией не принимались.
Прокурор города обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию ликвидировать несанкционированную свалку.
Суд рассмотрел исковое заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме.
В настоящее время судебное решение администрацией сельского поселения исполнено, свалка ликвидирована, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU