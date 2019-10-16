2019-10-16T11:00:48+03:00
Общество

В Белоярском районе суд обязал власти ликвидировать стихийную свалку

Она находилась в поселке Сосновка
Алена Кульмухаметова
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В Белоярском районе суд обязал власти ликвидировать стихийную свалку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Белоярском районе суд обязал власти ликвидировать стихийную свалку. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура города Белоярский во время проверки установила, что на территории сельского поселения Сосновка размещена несанкционированная свалка.

Так как организация сбора отходов входит в полномочия администрации сельского поселения, а меры к ликвидации стихийной свалки администрацией не принимались.

Прокурор города обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию ликвидировать несанкционированную свалку.

Суд рассмотрел исковое заявление прокурора и удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время судебное решение администрацией сельского поселения исполнено, свалка ликвидирована, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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