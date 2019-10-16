2019-10-16T10:55:48+03:00
Общество

В Нижневартовске в честь Победы в Великой Отечественной войны готовят передвижную выставку

Ее название могут придумать горожане
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске в честь Победы в Великой Отечественной войны готовят передвижную выставку. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске в честь Победы в Великой Отечественной войны готовят передвижную выставку. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Нижневартовск продолжает подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Так, по информации администрации города, уникальную выставку готовит к открытию Молодежный совет при главе города. На ней будут представлены фотографии нижневартовских ветеранов военных лет, снимки сегодняшнего времени с участием ветеранов, зарисовки и воспоминания о том периоде. Данная экспозиция откроется впервые и будет передвижной. Таким образом, как можно больше жителей города сможет узнать историю судеб земляков.

Жителей города призывают стать соорганизаторами и придумать название выставке. Конкурс пройдет в два этапа:

Вартовчанам можно присылать названия в группе Молодежного совета в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель в качестве приза получит планшетный компьютер. Награждение состоится во время открытия выставки 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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