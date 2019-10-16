СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-16T10:49:06+03:00

В Нефтеюганске с партией наркотиков задержан москвич. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Мужчина прибыл в Югру на заработки

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Сотрудники полиции Нефтеюганска получили оперативную информацию, что житель Можайска Московской области сбывает синтетические наркотики бесконтактным способом. Сообщение подтвердилась.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 43-летний житель Московской области был задержан в момент распространения «синтетики» через закладки. При его досмотре сотрудники полиции обнаружили и изъяли четыре свертка с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения.

По месту жительства задержанного было обнаружено и изъято аналогичное вещество. Общая масса изъятого наркотика составила порядка 330 граммов.

Установлено, что мужчина прибыл на территорию Нефтеюганска на заработки преступным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован. Известно, что ранее он попадал в поле зрения полиции за аналогичные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU