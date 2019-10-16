В Югре проходит форум молодежи «Российский Север»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-16T10:41:38+03:00

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В Ханты-Мансийске состоялось тожественное открытие V всероссийского форума молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Российский Север». Его участников приветствовали губернатор Югры Наталья Комарова.

В правительстве Югры отметили, что «Российский Север» – это уникальная площадка для молодых людей, заинтересованных в сохранении культуры, поддержании традиций и улучшению качества жизни коренных малочисленных народов, в том числе молодых ученых, общественных деятелей, занимающихся социально значимыми вопросами. Мероприятие будет проходить с 14 по 20 октября. В этом году в его работе принимают участие порядка 150 представителей 37 регионов России.

По предварительным данным, в отборе будут участвовать 29 проектов из 12 регионов – от Карелии до Якутии. Наталья Комарова упомянула такие проекты, как «Этнополис» Семена Запевалина из Иркутской области, «Фестиваль «Полярный самовар» Наталии Аркеловой из Ямало-Ненецкого автономного округа, «Кладовую Севера» Андрея Кузнецова из Санкт-Петербурга, а также проект нашего земляка, педагога дополнительного образования детского технопарка «Кванториум» Александра Усманова «Дрон – помощник для оленевода». В процесс создания «дрона» будут вовлечены дети, в том числе, из семей коренных малочисленных народов.

Наталья Комарова отметила, что в прошлом году Югра приступила к реализации проекта «IT-стойбище», создавая доступ к сети Интернет, возможностям портала государственных услуг, телемедицины, образования гражданам, проживающим в тайге, на стойбищах. К началу 2021 года их количество достигнет 22.

Отметим, что участников форума ждет насыщенная программа, которая будет способствовать развитию межрегионального молодежного сотрудничества в социальной, экономической и научно-технической сферах. Ребятами будет сформирован перечень предложений и запросов для вовлечения молодых профессионалов в работу в области социально-экономического развития районов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также созданы площадки для обмена опытом между молодежью и представителями профессиональных сообществ КМНС.

Сотрудниками ОКОН ОМВД России по г. Нефтеюганску задержан подозреваемый 1995 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружен и изъят один сверток с веществом светлого цвета. Согласно справки об исследовании изъятое содержит в своем составе наркотическое средство массой 1,86 грамма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU