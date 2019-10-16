СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-16T10:05:25+03:00

Футболисты из Югры едут защищать честь округа в «Уличной красаве». Фото с сайта ОНФ Югры

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В Ханты-Мансийском округе состоялся региональный этап всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» «Уличный красава». Победителями турнира стали команды из Ханты-Мансийска и из поселка Салым Нефтеюганского района Ребята будут защищать честь округа на межрегиональном этапе турнира по дворовому футболу в Екатеринбурге.

По информации ОНФ Югры, в матчах регионального этапа приняли участие шесть команд из Сургута, Покачи, Ханты-Мансийска, Пыть-Яха и две из поселка городского типа Салым Нефтеюганского района, которые прошли через отборочные муниципальные турниры.

Добавим, что «Уличный красава» – это соревнования для непрофессиональных игроков, и главная задача турнира – не очки и медали, а возможность отвлечь мальчишек самого сложного возраста, 14–17, лет от компьютера, телевизора и пагубных привычек.

Акция «Молодежки ОНФ» «Уличный красава» проводится в четыре этапа: муниципальный, региональный, межрегиональный и всероссийский.

ИСТОЧНИК KP.RU