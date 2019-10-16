В Нягани за наркотики к длительному сроку лишения свободы приговорили красноярца
Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 32-летнего жителя Красноярского края.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина признан виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Красноярец прибыл в город Нягань для сбыта наркотических средств бесконтактным способом через тайники-закладки. Находясь в городе Нягани, виновный с августа по сентябрь 2018 года через сеть Интернет за распространял наркотики, пока не был задержан сотрудниками полиции.
Запрещенные вещества, общей массой около 30 гр. были изъяты в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU