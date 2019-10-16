СЕГОДНЯ 09:50 2019-10-16T09:50:35+03:00

Югра готовится принять чемпионат Европы и кубок мира по спортивному ориентированию. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры

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Ханты-Мансийск с рабочим визитом посетили вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Александр Близневский и технический делегат Международной федерации ориентирования (IOF) Сикстен Силд. Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в столице Югры в марте 2020 года.

Делегация встретилась с директором департамента физической культуры и спорта Югры Сергеем Артамоновым, а также руководством «ЮграМегаСпорт» для обсуждения деталей проведения соревнований.

Учитывая специфику соревнований, которая заключается в прохождении неизвестной дистанции с использованием спортивной карты и компаса, спортсмены будут передвигаться не по имеющимся трассам, а среди деревьев в природном парке «Самаровский чугас». Для этого организаторам необходимо провести работы по уборке леса от валежника, которые начнутся уже совсем скоро.

Напомним, соревнования пройдут с 8 по 16 марта. В них примет участие около 120 лучших ориентировщиков Европы. Медали будут разыграны в пяти дисциплинах — спринт, смешанная спринт эстафета, средняя дистанция, длинная дистанция и эстафета.

ИСТОЧНИК KP.RU