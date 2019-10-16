СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-16T09:38:30+03:00

Лжедоставщик мебели из Сургута «наварился» на доверчивых югорчанах. Фото с сайта pixabay.com

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Большинство из них совершены дистанционным способом.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Пыть-Яха, Кондинского, Белоярского, Ханты-Мансийского районов перевели злоумышленникам более 800 тысяч рублей.

Так, в Сургуте 33-летний местный житель обманул несколько югорчан под предлогом доставки мебели, причинив им ущерб в общей сложности порядка 300 тысяч рублей.

Житель Нижневартовска лишился 252 тысяч рублей, желая приобрести деревообрабатывающий станок по объявлению на сайте бесплатных объявлений.

Пенсионерка из Пыть-Яха лишилась 65 тысяч рублей, поверив неизвестному, который предложил начислить бонусные баллы от одного из банков.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU