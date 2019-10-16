Вартовчанин украл у девушки золотую цепочку и сдал в ломбард
Дорогостоящую вещицу украл ранее судимый житель Нижневартовска у девушки. Мужчина был задержан накануне.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, следственным отделом полиции Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего ранее судимого мужчины, который подозревается в краже золотой цепочки, принадлежащей 27-летней вартовчанке. Сумма ущерба составила 70000 рублей. Изъят залоговый билет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейские Сургутского района раскрыли ранее зарегистрированную кражу лодочного мотора стоимостью 15000 рублей с берега реки Тром-Аган. Вором оказался ранее судимый за кражи 26-летний мужчина.
В ведомстве добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированные кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU