СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-16T09:04:13+03:00

Вартовчанин украл у девушки золотую цепочку и сдал в ломбард Фото: Татьяна Коркина

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Дорогостоящую вещицу украл ранее судимый житель Нижневартовска у девушки. Мужчина был задержан накануне.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, следственным отделом полиции Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего ранее судимого мужчины, который подозревается в краже золотой цепочки, принадлежащей 27-летней вартовчанке. Сумма ущерба составила 70000 рублей. Изъят залоговый билет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские Сургутского района раскрыли ранее зарегистрированную кражу лодочного мотора стоимостью 15000 рублей с берега реки Тром-Аган. Вором оказался ранее судимый за кражи 26-летний мужчина.

В ведомстве добавили, что в Югре за прошедшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU