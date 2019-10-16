Когалым избавляется от ветхих жилых домов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-16T08:57:26+03:00

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В левобережье Когалыма завершается вывоз слома расселенных ветхих жилых домов. В настоящее время работы завершаются по ул. Набережная, 32.

Об этом сообщает администрация города. Кроме того, начались мероприятия по вывозу слома дома № 4 на ул. Фестивальная.

Отмечается, что дома по ул. Набережная, 32 и Фестивальная, 4 - это два оставшиеся объекта из запланированных в этом году к демонтажу и вывозу. За лето проведены работы по ликвидации слома домов по адресам: Береговая, 15/1 и 39; Автомобилистов, 1 и 8; Олимпийская, 1А; Мостовая, 10, 13, 20, 37; Рижская, 2; Романтиков, 6; Дорожников, 18 и другие. По данным УЖКХ города Когалым, всего в этом году снесено порядка 20 ветхих объектов.

Процесс демонтажа старых деревянных зданий осуществляется силами Коммунспецавтотехники и предприятий города Когалыма. По окончании работ проводится рекультивация земельных участков с целью их дальнейшего использования, в том числе и под строительство новых жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU