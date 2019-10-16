Сургутянам власти рассказала, как намерены сэкономить на отоплении

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-16T08:30:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации Сургута прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждалась возможная передача инвестору городских теплосетей.

Как сообщает городская администрация, рабочая группа собралась уже во второй раз. По итогам первого заседания потенциальный инвестор подготовил проект финансовой модели к соглашению и расчет платежа сургутян за коммунальные услуги, направив его членам рабочей группы. Сегодня участники совещания обсудили замечания и высказали предложения по корректировке финансовой модели проекта концессионного соглашения.

У большинства членов рабочей группы не возникает сомнений в том, что оптимальным механизмом развития инженерной инфраструктуры города является именно концессионное соглашение. Альтернативы концессии существуют, однако у нее есть ряд преимуществ: бюджетные средства не используются и могут быть направлены на другие социально важные проекты, и главное – имущество коммунальной инфраструктуры остается в собственности города.

В ближайшие пять лет инвестор - ООО «ХК Вектор» - планирует вложить в систему теплоснабжения Сургута около пяти миллиардов рублей, три миллиарда из которых – собственные средства компании. Инвестиционные вложения приведут к разовому росту тарифа, однако в долгосрочной перспективе платежи не превысят и даже снизятся относительно тех сумм, которые жители будут платить и без модернизации теплосетей. То есть, благодаря вложенным инвестициям, и коммунальную инфраструктуру ждет необходимое обновление, и тариф будет расти медленнее, чем позволяет законодательство.

- Для семьи из трех человек в типовой двухкомнатной квартире рост составит около 200 рублей в отопительный сезон. Мы говорим об однократном повышении платы граждан. Она будет еще раз проверена, изучена региональной службой по тарифам. В последующие годы рост платы граждан будет не выше уровня, разрешенного правительством РФ, – уточнил директор ООО «Корпорации СТС» Николай Казаков.

После рассмотрения финансовой модели членами рабочей группы поступило предложение обсудить проект концессионного соглашения на депутатских слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU