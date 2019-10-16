СЕГОДНЯ 07:56 2019-10-16T07:56:50+03:00

За минувшие сутки в Югре в 10 ДТП пострадали 10 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе В Нижневартовском районе. Погиб водитель иномарки.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 11 часов 30 минут в районе 144 км автодороги «Сургут – Нижневартовск», в Нижневартовском районе произошло столкновение автомобилей «Тойота Хайлюкс», под управлением 45-летнего водителя и большегруза «Скания». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тойота» от полученных телесных повреждений скончался.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 10 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 9 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 24 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU