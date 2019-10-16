Сургутянин у подъезда дома ограбил женщину
Отнял телефон и деньги у жительницы Сургута 30-летний злоумышленник. Полицейским удалось задержать грабителя.
По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 32-летний подозреваемый, находясь около подъезда одного из домов по улице Привокзальная, насильно отобрал у сургутянки сотовый телефон стоимостью 11000 рублей и 10000 рублей наличных денег. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан.
В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений, раскрыто 22, из них: грабёж, четыре мошенничества, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и четыре кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU