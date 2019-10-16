2019-10-16T07:50:22+03:00
Происшествия

Сургутянин у подъезда дома ограбил женщину

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин у подъезда дома ограбил женщину. Фото с сайта pixabay.comСургутянин у подъезда дома ограбил женщину. Фото с сайта pixabay.com
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Отнял телефон и деньги у жительницы Сургута 30-летний злоумышленник. Полицейским удалось задержать грабителя.

По данным пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте 32-летний подозреваемый, находясь около подъезда одного из домов по улице Привокзальная, насильно отобрал у сургутянки сотовый телефон стоимостью 11000 рублей и 10000 рублей наличных денег. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 35 преступлений, раскрыто 22, из них: грабёж, четыре мошенничества, преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и четыре кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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