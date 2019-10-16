Призывники из Ханты-Мансийска будут служить во всех военных округах России
В течение ближайших трех месяцев в вооруженные силы и воинские формирования России из Ханты-Мансийска планируется направить 92 новобранца.
По информации городской администрации, все молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, начинают получать повестки, обязывающие их явиться на медицинское освидетельствование и пройти профессиональный психологический отбор.
Служить хантымансийцам предстоит во всех военных округах. Призывники будут направлены в ряды ракетных войск стратегического назначения, железнодорожных войск, морского флота, национальной гвардии и даже военно-космических войск.
Как и в прошлые годы, на сборном пункте автономного округа в городе Пыть-Яхе, призывники будут обеспечены трехразовым питанием, вещами первой необходимости, а также банковскими картами и сим-картами с льготными тарифами.
На сегодняшний день медицинское освидетельствование прошли 50 человек, из них полностью здоровы – 12, годны с незначительными ограничениями – 25, ограниченно годны – 9, временно не годны к военной службе – 2, освобождены по состоянию здоровья – 2, Все будущие бойцы, отправленные на прохождение службы, были привиты от сезонных болезней.
Завершится осенняя призывная кампания 31 декабря.
Прямая «горячая линия» для приема звонков от родителей призывников и представителей общественности: 8 (3467) 33-24-60.
ИСТОЧНИК KP.RU