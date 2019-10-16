Призывники из Ханты-Мансийска будут служить во всех военных округах России

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-16T08:47:54+03:00

Призывники их Ханты-Мансийска будут служить во всех военных округах России. Фото с сайта администрации Ханты-Мансийска

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В течение ближайших трех месяцев в вооруженные силы и воинские формирования России из Ханты-Мансийска планируется направить 92 новобранца.

По информации городской администрации, все молодые люди, достигшие 18-летнего возраста, начинают получать повестки, обязывающие их явиться на медицинское освидетельствование и пройти профессиональный психологический отбор.

Служить хантымансийцам предстоит во всех военных округах. Призывники будут направлены в ряды ракетных войск стратегического назначения, железнодорожных войск, морского флота, национальной гвардии и даже военно-космических войск.

Как и в прошлые годы, на сборном пункте автономного округа в городе Пыть-Яхе, призывники будут обеспечены трехразовым питанием, вещами первой необходимости, а также банковскими картами и сим-картами с льготными тарифами.

На сегодняшний день медицинское освидетельствование прошли 50 человек, из них полностью здоровы – 12, годны с незначительными ограничениями – 25, ограниченно годны – 9, временно не годны к военной службе – 2, освобождены по состоянию здоровья – 2, Все будущие бойцы, отправленные на прохождение службы, были привиты от сезонных болезней.

Завершится осенняя призывная кампания 31 декабря.

Прямая «горячая линия» для приема звонков от родителей призывников и представителей общественности: 8 (3467) 33-24-60.

ИСТОЧНИК KP.RU