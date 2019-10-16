Югорчанка по громкой связи за 89 операций перевела мошеннику 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-16T07:30:18+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района обратилась 50-летняя женщина с заявлением о краже денег с ее банковских карт.

Полицейским югорчанка рассказала, что в течение трех часов заявительнице звонил неизвестный мужчина и представлялся сотрудником банка. Злоумышленник утверждал, что со счёта женщины происходят несанкционированные попытки по списанию денежных средств. Чтобы остановить этот процесс, необходимо перевести деньги на другие банковские счета. Звонившему удалось узнать от пострадавшей, на каких из банковских карт у нее хранятся деньги, а также код и номер активных банковских карт. По громкой связи женщина под диктовку лже-банкира с помощью мобильного перевела деньги между своими счетами. Она осуществила 89 банковских операций с помощью своего мобильного телефона. В результате с банковских карт женщины были 180 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре отметили, что в аналогичную ситуацию в течение недели попались еще три жительницы района, которые лишились лишились около 36 тысяч рублей. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что двум жительницам района звонил один и тот же злоумышленник.

ИСТОЧНИК KP.RU