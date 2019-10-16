В Пыть-Яхе началась реконструкция водоочистных сооружений

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-16T07:02:04+03:00

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На этой неделе стартуют работы по реконструкции водоочистных сооружений, которые позволят обеспечить чистой водой всю западную часть Пыть-Яха – 3, 6, 4, 5, 8, 9, 10 микрорайоны. Об этом заявил во время совещания глава города Александр Морозов.

Представитель подрядной организации рассказал, что проектом предусмотрено обновление здания водоочистных сооружений (главный корпус) и двух больших резервуаров ёмкостью по 5 тыс. куб метров.

Благодаря новой станции Пыть-Ях получит чистую воду в объеме 12 тыс. кубов в сутки. На объекте также планируется возведение вспомогательных зданий и сооружений: котельной и дизельной электростанции, эстакады слива-налива, канализационного коллектора, газопровода и разветвленной сети подземных коммуникаций.

В ходе реализации проекта существующая станция будет поэтапно демонтирована и заменена, что обеспечит бесперебойность в подаче воды. Сначала разберут часть главного корпуса и один резервуар на 2 тыс. куб. Это позволит сооружать новые резервуары и перевести ВОС на работу нового оборудования, а в последствии полностью отказаться от старого. Срок реализации проекта – декабрь 2020 года. К этому моменту должны быть завершены строительно-монтажные работы. Затем стартует этап пуско-наладки, которая продлится несколько месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU