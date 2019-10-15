СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-15T15:59:07+03:00

Общественники Сургута требуют от властей запустить автобус для школьников с дач. Фото с сайта ОНФ по ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Эксперты ОНФ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре призвали главу города Сургута Вадима Шувалова обеспечить школьникам из пяти дачных кооперативов безопасную дорогу в школу. Поводом для встречи послужило коллективное обращение граждан в региональный штаб Народного фронта.

Как выяснилось в ходе встречи, школьники из кооперативов «Ветеран», «Рябинушка», «Автомобилист», «Кедровый бор» и «Витамин» добираются до школ по железной дороге, что является грубейшим нарушением.

- На территории наших кооперативов проживает более 200 школьников: дети учатся в две смены в разных школах. У родителей не всегда есть возможность подвозить их до учебного заведения, особенно ко второй смене. Школьный автобус к нам не ходит, а дачный сезонный прекращает рейсы с 1 октября. Самый короткий путь до ближайшей остановки у поселка Лесной – около трех километров через лес по железной дороге, - рассказал житель кооператива «Ветеран» Александр Теряев.

По словам жителя дачного кооператива, его сына уже дважды штрафовали за сына, которого на железной дороге останавливали сотрудники транспортной полиции: передвигаться по железной дороге запрещено. Школьнику пригрозили: поймают в третий раз – поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, и тогда – прощай МГУ. Однако других вариантов добраться до школы у парня пока нет.

Как отметила заместитель директора городского департамента образования Сургута Анна Хотмирова, в настоящее время из 86 дачных кооперативов, которые находятся в черте города, подвоз детей к школам организован только из 19-ти. Для 86 кооперативов требуется 11 школьных маршрутов, но сегодня их только шесть, по остальным не соблюдены требования безопасности подвоза детей, отметила Хотмирова.

При этом сам жители данных кооперативов на школьном автобусе и не настаивают.

- Как вариант выхода из ситуации, они просят рейсы сезонного автобуса сделать регулярными. Для этого все есть - и ширина дороги, и остановочный комплекс, и два выезда на трассу. На этом решении, как временном, будут настаивать общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU