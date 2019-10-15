2019-10-15T15:32:57+03:00
Общество

В Сургутском районе детский сад возводят с опережением

Благоустройство территории объекта уже завершено
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе детский сад возводят с опережением. Фото с сайта pixabay.comВ Сургутском районе детский сад возводят с опережением. Фото с сайта pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме видеоконференцсвязи провела рабочее совещание по вопросу строительства социально-значимых объектов. В повестку вошли детские сады в поселках Солнечный и Нижнесортымский вместимостью 300 мест каждый.

По информации правительства Югры, работы по строительству детского сада в поселке Солнечный выполнены на 42%. В ходе проверок, проведенных специалистами службы жилищного и строительного надзора Югры на объекте нарушений не выявлено.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой доложил, что строительство ведётся по графику.

Следующий объект – детский сад в поселке Нижнесортымский. На сегодняшний день работы выполнены на 66% от общего объема капитальных вложений.

- Строительство ведётся с опережением графика. Благоустройство территории детского сада уже завершено. Уверен, объект будет сдан в эксплуатацию раньше установленного срока, - подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Главный инженер подрядной организации добавил, что на данный момент на объекте работает 65 человек. Здание почти на 80% возведено под кровлю, запущено автономное отопление, строители готовы вести отделочные работы в зимний период. Планируется к концу декабря получить акт ввода в эксплуатацию детского сада.

По словам Андрея Трубецкого, ввод в эксплуатацию детского сада на 100% закроет потребность жителей Нижнесортымского в образовательных дошкольных учреждениях. Детей в детский сад будут принимать с 3 месяцев, в соответствии с задачами, поставленными национальным проектом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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