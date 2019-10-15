2019-10-15T15:26:00+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске задержан наркодилер из Нягани

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске задержан наркодилер из Нягани. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Ханты-Мансийске задержан наркодилер из Нягани. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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При мужчине была обнаружена партия наркотиков, в квартире находился еще один тайник. Наркодилера заключили под стражу.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Нягани. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, совершенный в крупном размере и в сбыте.

Согласно материалам дела, злоумышленник в марте 2019 года задержан сотрудниками полиции на автодороге во время перевозки им синтетических наркотиков общей массой более 200 граммов для последующего сбыта в Ханты-Мансийске. При проведении обыска в квартире мужчины также обнаружен синтетический наркотик. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление подсудимому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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