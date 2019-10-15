В Ханты-Мансийске задержан наркодилер из Нягани
При мужчине была обнаружена партия наркотиков, в квартире находился еще один тайник. Наркодилера заключили под стражу.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Нягани. Он обвиняется в покушении на сбыт наркотиков, совершенный в крупном размере и в сбыте.
Согласно материалам дела, злоумышленник в марте 2019 года задержан сотрудниками полиции на автодороге во время перевозки им синтетических наркотиков общей массой более 200 граммов для последующего сбыта в Ханты-Мансийске. При проведении обыска в квартире мужчины также обнаружен синтетический наркотик. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
За совершенное преступление подсудимому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU