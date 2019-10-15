СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-15T15:01:08+03:00

В Югорске за мошенничество и кражу задержан рецидивист. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в дежурную часть полиции Югорска поступило заявление от 50-летней местной жительницы о том, что в отношении нее совершено мошенничество и кража.

Женщина рассказала полицейским, что познакомилась с мужчиной, с которым поделилась о своих личных проблемах: об отсутствии работы, о долгах за ЖКХ. Мужчина предложил оказать ей помощь за денежное вознаграждение. Югорчанка заняла у подруги деньги, чтобы передать мужчине. После совместного распития спиртных напитков, мужчина похитил у югорчанки ноутбук стоимостью 20 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью 5 тысяч руб. и скрылся.

Злоумышленника задержали. Им оказался 40-летний уроженец Советского р-на, ранее судимый за кражи.

Мужчина арестован. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU