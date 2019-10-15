СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-15T14:17:09+03:00

Около девяти тысяч кубометров мусора вывезли в Сургуте с начала 2019 года. Фото с сайта администрации города Сургут

Для решения проблемы стихийных свалок заключены договоры на механизированную и ручную уборку

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Борьба с мусором идет активно в Сургуте. 8645 кубометров ТБО с площади более 500 тысяч квадратных метров было убрано в городе с начала 2019 года. Самым крупным объектом стал земельный участок в 5А микрорайоне, на котором размещался гаражный кооператив «Нефтяник-1». С данной территории было вывезено почти 5000 кубических метров мусора.

По данным администрации, также с территории общего пользования по улице Толстого после демонтажа гаражного кооператива «Локомотив» убрано почти 500 кубических метров отходов. С земельных участков поселков Юность, Лесной, Таежный и Кедровый утилизировано 1180 кубических метров мусора.

Сотрудники управления по природопользованию и экологии на протяжении года проводят обследования и выявляют места несанкционированного размещения отходов, а также проверяют достоверность поступающей информации от сургутян по этому вопросу.

Для решения проблемы стихийных свалок заключены договоры на механизированную и ручную уборку. Уборка свалок с большим объемом мусора происходит преимущественно механизированным способом, с использованием погрузчика, крана, самосвалов и другой техники. Санитарная очистка большой площади с небольшим объемом мусора или труднодоступных для проезда спецтехники местах производится ручным способом.

В текущем году на ликвидацию стихийных свалок было заключено три муниципальных контракта на общую сумму 5,4 миллиона рублей. В рамках контрактов очищено 67 объектов несанкционированного размещения отходов.

Одним из первых значимых шагов по созданию условий для организованного сбора стало оборудование дополнительных мусорных площадок и закупка контейнеров. Многие стихийно образованные свалки уже убраны, и на их месте установлены новые современные контейнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU