Молодой сургутянин обвиняется в краже смартфона

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-15T13:33:38+03:00

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Кража смартфона была раскрыта полицейскими Сургута по горячим следам. Молодой человек уже был судим несмотря на юный возраст.

По данным УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, оперативными сотрудниками полиции Сургута за кражу сотового телефона стоимостью 15000 рублей, совершенную в сентябре текущего года, установлен ранее судимый подозреваемый 2000 года рождения. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Парню грозит срок.

По данным ведомства, в Югре за прошедшие сутки раскрыто четыре ранее зарегистрированных преступления: три кражи и одно мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU