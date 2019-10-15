Сургутские коровы разоряют огороды

СЕГОДНЯ 13:19 2019-10-15T13:19:32+03:00

На пастбище животные идти не желают

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Жители деревни Ляминой Сургутского района возмущены коровами, которые гуляют сами по себе и разоряют огороды.

- У меня грядки, клубника была нормальная, цветы — всё поели. Листья хрена и то поели, — жалуется Любовь Немерещенко из Ляминой.

Пострадавшие ищут владельцев крупного рогатого скота, чтобы предъявить им ущерб. Местная администрация провела встречу между пострадавшими и владельцами скота, но она завершилась со скандалом. Диалога не получилось.

Ляминская администрация ранее выделила участок под пастбище, но он заболочен, поэтому коровы туда не идут, предпочитая питаться на огородах сельчан.

Отметим, что за бесконтрольный выпас скота предусмотрен штраф, но власти поселений, как правило, ограничиваются предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU