Около миллиона рублей перевели мошенникам жители Югры за одни сутки
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь фактов мошенничества и краж с банковских карт.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Мегиона, Сургутского района перевели злоумышленникам более 900 тысяч рублей. Среди пострадавших больше мужчин среднего возраста.
Так, 58-летний житель Нягани перевел неизвестному 70 тысяч рублей в попытке приобрести автомобиль на сайте бесплатных объявлений.
3 500 рублей перевел 37-летний житель Мегиона за покупку перфоратора, который он так и не получил.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU