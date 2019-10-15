СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-15T13:02:37+03:00

Около миллиона рублей перевели мошенникам жители Югры за одни сутки. Фото с сайта pixabay.com

Задержать по горячим следам злоумышленников не удалось

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано восемь фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Мегиона, Сургутского района перевели злоумышленникам более 900 тысяч рублей. Среди пострадавших больше мужчин среднего возраста.

Так, 58-летний житель Нягани перевел неизвестному 70 тысяч рублей в попытке приобрести автомобиль на сайте бесплатных объявлений.

3 500 рублей перевел 37-летний житель Мегиона за покупку перфоратора, который он так и не получил.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU