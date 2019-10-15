СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-15T12:55:43+03:00

Нижневартовских мастеров приглашают на выставку «Чудо – ниточка». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Она проходит в течение двух недель

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Дворец искусств города Нижневартовск приглашает местных мастеров принять участие в 11-ой городской выставке декоративно-прикладного искусства «Чудо - ниточка». Она пройдет в выставочном зале учреждения с 17 по 31 октября.

По информации организаторов, на выставке могут быть представлены разнообразные направления декоративно-прикладного творчества: вязание, плетение, валяние, пэчворк, квилтинг, вышивка гладью, крестом, решилье, лентами, бисероплетение, макраме, лоскутная живопись, ниткография и прочее.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-919-539-30-28.

Горожане также могут посетить выставку и приобести понравившиеся вещицы.

ИСТОЧНИК KP.RU