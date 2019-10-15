Под Лангепасом насмерть разбился водитель иномарки

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-15T12:48:22+03:00

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось днем в Нижневартовском районе. Погиб водитель иномарки.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, около 12 часов дня на трассе Сургут – Нижневартовск, не доезжая 20 км до Лангепаса, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Хайлюкс» не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате происшествия водитель погиб на месте, трое пассажиров, находившиеся в автомобиле, не пострадали. В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД. Подробности произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU