Плавучая поликлиника Югры сменит судно

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-15T12:41:35+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе планируют купить новое судно для размещения на нём единственной в округе плавучей поликлиники «Николай Пирогов».

По информации СИА Пресс, это необходимо из-за износа предыдущего. К 2024 году теплоход полностью выйдет из строя и уйдет на капитальный ремонт. Власти Югры планируют приобрести баржу или теплоход для врачебной навигации. Напомним, что нынешнее судно эксплуатируется с 1993 года и обслуживает более 50 населенных пунктов. За одну навигацию медики в труднодоступных и отдаленных поселках округа принимают около 10 тысяч югорчан. Сезон начинается после ледохода.

ИСТОЧНИК KP.RU