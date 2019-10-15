СЕГОДНЯ 12:00 2019-10-15T12:01:27+03:00

В больницу Ханты-Мансийска поступила вакцина от гриппа. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Прививаться можно всем независимо от возраста

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В ОКБ Ханты-Мансийска продолжается ежегодная прививочная кампания против гриппа. В учреждение поступила, как детская, так и взрослая вакцина.

Препарат разработан согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по новым штаммам вируса гриппа в ожидании эпидемического сезона 2019-2020 годов.

Медицинские работники еще раз напоминают, что вакцинация - это единственный доказанный эффективный способ предупреждения заболевания и его осложнений. Прививка вызывает формирование высокого уровня специфического иммунитета против гриппа.

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев. Поэтому необходимо привиться против гриппа до начала сезонного подъема заболеваемости.

ИСТОЧНИК KP.RU