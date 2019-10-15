СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-15T11:54:54+03:00

Прокуратура Югры обнаружила махинации при предоставлении субсидий на капремонт в Белоярском районе. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура города Белоярский проверила соблюдение бюджетного законодательства при предоставлении субсидий на капитальный ремонт систем теплоснабжения.

Во время проверки был выявлен факт обращения генерального директора АО «ЮКЭК-Белоярский» в администрацию Белоярского района для получения субсидии в размере более 1,1 млн. рублей за невыполненные работы по установке теплотехнического оборудования. Более118 тыс. рублей директор успел получить, однако не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.

Основанием для выплаты субсидии послужило предоставление обществом заведомо подложных документов, подтверждающих выполнение указанных работ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество при получении субсидий, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU