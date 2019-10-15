В Сургуте стартует строительство нового спортивного лагеря

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-15T11:30:29+03:00

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В 2020 году в Сургуте начнется строительство спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия». Объект планируется разместить на территории действующей базы отдыха в Барсово.

По словам начальника управления физической культуры и спорта администрации города Михаила Ющенко, площадь «Олимпии» составит около трех тысяч квадратных метров. В здании оборудуют двухуровневый универсальный игровой зал для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом и бадминтоном. Для удобства зрителей установят трибуны. Полноценный спортивный объект только на летних каникулах сможет посетить 450 сургутян.

Любителей настольных игр приятно порадует отдельный зал для занятий. В лагере можно будет заниматься хореографией и проводить время в различных кружках. На 120 мест рассчитан актовый зал для творческих выступлений. При проектировке объекта были учтены требования безбарьерной среды. В здании созданы все условия для удобства маломобильных граждан. На территории оборудована парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU