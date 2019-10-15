СЕГОДНЯ 09:48 2019-10-15T09:48:25+03:00

Вартовчане в режиме онлайн выбирают дороги для ремонта в 2020 году. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

В списке как центральные улицы, так и проезды старой части города

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На портале главы города «Наш Нижневартовск» в разделе «Активный гражданин» продолжается голосование по выбору дорог, которые, по мнению жителей, необходимо отремонтировать в следующем году. По данным городской администрации, опрос продлен по 20 октября.

Варточване могут выбрать один из 11 предложенных вариантов. Каждая из дорог претендует на ремонт следующим летом. В списке как центральные улицы, так и проезды старой части города. В окончательный перечень войдут не все. Выбор жителей поможет определить приоритетность участков для ремонта. При дополнительном финансировании список дорог может быть расширен.

Сейчас лидером голосования является улица Индустриальная. За ремонт участка от улицы Мира до монумента «Памятник покорителям Самотлора» отдано 35,05% от общего числа опрошенных. На втором месте – дорога по Восточному объезду, на третьем – улица Омская.

ИСТОЧНИК KP.RU