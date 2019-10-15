2019-10-15T09:41:34+03:00
Происшествия

Пять лет «строгача» получил житель Ханты-Мансийска за сбыт наркотиков

Товар продавался через интернет
Алена Кульмухаметова
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Пять лет «строгача» получил житель Ханты-Мансийска за сбыт наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыПять лет «строгача» получил житель Ханты-Мансийска за сбыт наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 33-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он признан виновным в покушении на сбыт наркотиков, совершенный с использованием Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый прибыл в город Нягань для сбыта синтетических наркотических средств через «тайники-закладки».

Запрещенные вещества наркоманам злоумышленник предлагал через сеть Интернет. Преступник был задержан сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Наркотики, общей массой более 700 гр., были изъяты при его личном досмотре, в автомобиле и из указанных подсудимым мест закладок.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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