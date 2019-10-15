2019-10-15T09:01:22+03:00
Происшествия

В Нягани за кровавую расправу над знакомым и угрозу убийством сожительнице судят мужчину

Драма развернулась в канун Нового года
Алена Кульмухаметова
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В Нягани за кровавую расправу над знакомым и угрозу убийством сожительнице судят мужчину. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Нягани за кровавую расправу над знакомым и угрозу убийством сожительнице судят мужчину. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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До 15 лет лишения свободы грозит 38-летнему жителю города Нягань за убийство и угрозу убийством.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, вечером 31 декабря 2018 года обвиняемый и его сожительница находились на кухне и готовились к празднованию Нового года. Когда в квартиру пришли двое знакомых мужчин, один из них вступил с обвиняемым в конфликт. Во время ссоры обвиняемый ударил в грудь оппонента. После чего раненый мужчина ушел домой, вызвал медиков и полицию. От полученных ранений он скончался через несколько дней в больнице. Стоит отметить, что на момент совершения преступления оба участники конфликта были пьяны.

Кроме совершения убийства жителя Нягани обвиняют в угрозе убийством. В другой день, будучи пьяным, держа в руках нож, он угрожал убийством своей сожительнице.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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