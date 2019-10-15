СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-15T08:53:02+03:00

В Ханты-Мансийске на улице Югорской для детворы обновили игровую площадку. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Во дворе домов 9, 11 и 13 по улице Югорской в окружнйо столице завершен ремонт детской игровой площадки. 11 октября состоялась общественная приемка объекта с участием представителей администрации и горожан.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства Евгения Калашникова, детская площадка реконструирована в соответствие со всеми требованиями безопасности. Решена проблема с водоотведением, восстановлены малые архитектурные формы и резиновое игровое покрытие, установлены дополнительные ограждения.

В дальнейшем, вместе с соседями, с помощью программы «Инициативное бюджетирование» планируется реализовать проект по расширению площадки. Например, одну территорию зонируют под тренажеры для ГТО, а на второй установят дополнительное оборудование для паркура и воркаута. Эти зоны будут рассчитаны для ребят старшего возраста. Кроме того, будет возведен пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья и для родителей с детскими колясками.

На сегодняшний день функционируют четыре зоны - для детей до 3 лет, дошкольников и младших школьников и две спортивные зоны для игры с мячом.

ИСТОЧНИК KP.RU