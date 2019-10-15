СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-15T08:46:38+03:00

Юноша из Нижневартовска поделился с друзьями интимными фото 17-летней девушки после ссоры. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Ему грозит до десяти лет тюрьмы

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Принесенные публичные извинения не освободили молодого человека от уголовного преследования за распространение порнофото несовершеннолетней девушки.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 19-летнйи вартовчанин познакомился во «ВКонтакте» с 17-летней девушкой из другого региона, с которой в течение нескольких недель вел переписку, в том числе на интимные темы.

Девушка поделилась с вартовчаниным приватными фотографиями, а спустя несколько дней перестала общаться с парнем. В ответ юноша поделился в социальной сети фото девушки с ее друзьями.

Девушка обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого, юноша вину свою признал. Дело передано в суд. Обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU