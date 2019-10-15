Дачники из «Иртыша» желают войти в состав земель города Ханты-Мансийск

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-15T07:58:41+03:00

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Общественные обсуждения вопроса о присоединении части территорий Ханты-Мансийского района, расположенных за мостом через Иртыш, к землям городского округа состоялись в рамках краудсорсингового проекта «Мы вместе!». На встречу пришли более 30 дачников.

Инициатором обсуждения стал руководитель СОНТ «Иртыш» Тимур Кельгенбаев. По его словам, почти все дачники - жители окружной столицы. В связи с удаленностью от трассы (700 м) и большой территорией общего пользования невозможно обустроить подъездные пути и проезды на одни лишь членские взносы. В свое время товарищество создавалось как способ «разгрузки» очереди горожан на предоставление земельных участков. Участки предоставлялись желающим бесплатно, но потребовались большие вложения на отсыпку, затем на строительство дороги. Помощи не получаем ни от района, ни от города, ни даже от кредитно-финансовых учреждений, так как по документам это земли сельскохозяйственного назначения. Инициатива о присоединении к территории городского округа вызвана желанием сдвинуть дело с мертвой точки.

Территория товарищества «Иртыш» предполагает образование 1200 земельных участков. Сегодня приобретено около двухсот, и лишь сорок из них имеют после отсыпки достаточную высоту (не затапливаются). По словам Тимура Кельгенбаева, проблемы товарищества вызваны отсутствием подъездных путей: люди не спешат вкладываться в инфраструктуру территории из-за неясных перспектив ее развития.

ДНТ «Черемхи» находится на тех же территориях, что предложено присоединить. Председатель товарищества Дмитрий Торощин утверждает, что члены его кооператива, напротив, не желают оказаться в городской черте, потому что это присоединение вызовет серьезный рост налогов.

Присоединение к территории городского округа не решит проблем товарищества «Иртыш» - в этом мнении сошлись председатель ДТСН «Движенец» Павел Степичев, руководитель СНТ «Родник» Светлана Захарова и другие участники встречи.

Участники встречи отметили, что вопрос о присоединении территории необходимо будет продолжить с участием представителей администрации Ханты-Мансийского района.

ИСТОЧНИК KP.RU