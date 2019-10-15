2019-10-15T07:50:28+03:00
Происшествия

Сургутянка обчистила украденную банковскую карту мужчины

Пострадавший обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
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Сургутянка обчистила украденную банковскую карту мужчины. Фото с сайта pixabay.comСургутянка обчистила украденную банковскую карту мужчины. Фото с сайта pixabay.com
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Воспользовалась моментом и прихватила чужую банковскую карту 36-летняя жительница Сургута. Злоумышленницу задержали по горячим следам.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, сургутянка в квартире одного из домов поселка Дорожный похитила банковскую карту, с которой в дальнейшем сняла 50000 рублей, принадлежащие 57-летнему мужчине. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража раскрыта в Нефтеюганском районе: установлены 22 и 19-летние подозреваемые в краже, один из которых ранее неоднократно судимый. Так, злоумышленники похитили с автомобиля «МАЗ» две аккумуляторные батареи. Сумма ущерба 28000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 33, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, вымогательство, грабеж, 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 3 мошенничества и 9 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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