Сургутянка обчистила украденную банковскую карту мужчины

СЕГОДНЯ 07:50 2019-10-15T07:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Воспользовалась моментом и прихватила чужую банковскую карту 36-летняя жительница Сургута. Злоумышленницу задержали по горячим следам.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, сургутянка в квартире одного из домов поселка Дорожный похитила банковскую карту, с которой в дальнейшем сняла 50000 рублей, принадлежащие 57-летнему мужчине. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража раскрыта в Нефтеюганском районе: установлены 22 и 19-летние подозреваемые в краже, один из которых ранее неоднократно судимый. Так, злоумышленники похитили с автомобиля «МАЗ» две аккумуляторные батареи. Сумма ущерба 28000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 42 преступления, раскрыто 33, из них: факт причинения тяжких телесных повреждений, вымогательство, грабеж, 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 3 мошенничества и 9 краж.

ИСТОЧНИК KP.RU