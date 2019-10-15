В Сургуте от рекламы очистят улицу Профсоюзов

СЕГОДНЯ 07:42 2019-10-15T07:42:46+03:00

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К демонтажу незаконной рекламы приступили на улицеПрофсоюзов, 52. Жители неоднократно обращались на портал «Твой Сургут» с просьбой очистить фасады гаражей от рекламы.

По информации администрации города Сургут, с 1 октября бригада управления лесопаркового хозяйства и экологической безопасности начала уборку настенных панно.

По этой улице расположены 54 незаконно установленные рекламных конструкции. До конца этой недели бригада пообещала очистить стены гаражей от наружного мусора. Благодаря особому способу демонтажа, повторно установить рекламные конструкции нельзя. Поскольку сотрудники снимают не только рекламу, но и каркас, на котором ее размещают.

В сентябре с улиц Сургута было убрано 58 рекламных конструкций. Всего в прошлом месяце отдел административного контроля выдал 100 предписаний о снятии настенных панно. Владельцев незаконных рекламных конструкций ждут штрафы.

Всего с начала этого года специалисты контрольного управления провели обследование тысячи рекламных объектов. По итогам проверок более 500 конструкций признаны незаконными. Более 100 из них снесено силами бригады, 60 единиц демонтированы собственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU