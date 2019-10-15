2019-10-15T07:07:25+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске две пенсионерки стали жертвами телефонных мошенников

Женщины сообщили коды от карт
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске две пенсионерки стали жертвами телефонных мошенников. Фото с сайта pixabay.comВ Нефтеюганске две пенсионерки стали жертвами телефонных мошенников. Фото с сайта pixabay.com
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В один день в полицию Нефтеюганска обратились две местные жительницы с заявлениями о том, что стали жертвами мошенников.

По инфнормации УМВД по ХМАО-Югре, 56-летней местной жительнице на сотовый телефон поступил звонок от «сотрудника службы безопасности банка», который убедил потерпевшую, что с ее карты пытаются списать деньги. Для предотвращения операции звонивший запросил данные карты и CVV-код. Женщина выполнила указания незнакомца. Вскоре со счета заявительницы было списано более тысячи рублей. Позднее после зачисления денег, с банковской карты потерпевшей произошло еще одно списание, на этот раз более 20 тысяч рублей.

74-летняя жительница Нефтеюганска предоставила личные данные злоумышленникам в надежде приобрести авиабилеты на одном из сайтов в сети Интернет. Для «оформления» транспортных документов у потерпевшей потребовали личные данные, после ввода которых с банковского счета произошло списание в сумме порядка 13 тысяч рублей. Авиабилетов она так и не дождалась.

По данным фактам сотрудниками полиции проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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