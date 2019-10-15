2019-10-15T06:59:18+03:00
Общество

Любители бездорожья покорили непролазную грязь и болота в лесах Югры

Заезд провели для новичков
Алена Кульмухаметова
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Любители бездорожья покорили непролазную грязь и болота в лесах Югры. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" из соцсети ВКонтактеЛюбители бездорожья покорили непролазную грязь и болота в лесах Югры. Фото из группы "Привет, сей час Нижневартовск" из соцсети ВКонтакте
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Просторы сибирской тайги экстремалы-автомобилисты покоряли в выходные. Трасса, по признанию участников, была сложной, но преодолимой.

По словам организаторов, «Нива клуб» из Нижневартовска, а также клуб «61 Параллель», устроили выезд для новичков. Принять участие в покорении бездорожья мог любой желающий. Поддержать и просто пообщаться приехал «Subaru Club Nizhnevartovsk».

Среди новичков были представительницы слабого пола, которые доказали, что девушки тоже умеют ездить не только по асфальту.

Участники отмечают, что трасса была интересной, но не обошлось без поломок: оторванный бампер и погнутые тяги, мелкие поломки.

Автовладельцы внедорожников зарядились отличным настроением и уверяют, что заезд удался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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