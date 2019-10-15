Сын соседки ограбил квартиру сургутянки

СЕГОДНЯ 06:48 2019-10-15T06:48:27+03:00

Женщина была в отпуске полтора месяца и не знала о краже

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В дежурную часть полиции Сургута обратилась 51-летняя сургутянка и заявила о квартирной краже.

Полицейским женщина рассказала, что на протяжении полутора месяца она находилась в отпуске, ключи от квартиры оставила соседке. По возвращении женщина обнаружила отсутствие золотых украшений и ноутбука. Общий материальный ущерб составил более 26 тысяч рублей.

Оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний сургутянин, который является сыном той самой соседки.

Молодой человек пояснил полиции, что случайно узнал от матери об отсутствии соседки, незаметно взял ключи, похитил вещи и вернул ключи на место. Похищенное сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Стоит отметить, что мужчина в январе этого года был осужден за аналогичное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU