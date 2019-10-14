Жителям Ханты-Мансийска предлагают решить судьбу территории в границах улиц Калинина - Комсомольская – Ленина

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-14T12:45:54+03:00

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В окружном центре продолжатся общественные обсуждения проектов благоустройства территории в границах улиц Калинина - Комсомольская – Ленина. По информации администрации Ханты-Мансийска, мнения жителей по вопросу застройки указанного пространства разделились.

- Окончательное решение о том, какие именно объекты разместить на этом стратегически важном для города участке, будет принято только после того как жители придут к единому мнению. Уверен, все вместе мы найдем оптимальный выход, который устроит всех, - отмечает глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Напомним, в сентябре текущего года прошли общественные обсуждения вариантов благоустройства указанной территории. От граждан прозвучали различные предложения: строительство сквера, храма, детской спортивно-игровой площадки, детского сада и ряд других. Однако хантымансийцы оказались едины в необходимости обустройства дополнительных парковочных мест. Так как существующее количество машиномест, в том числе, крытая парковка Окружной клинической больницы, не удовлетворяют потребности граждан.

Добавим, что предложения по благоустройству данной территории поступили и от инициативной группы студентов и преподавателей кафедры «Жилищного строительства и управления девелоперскими проектами» Югорского государственного университета.

Стоит отметить, что по итогам рейтингового голосования, общественная территория Калинина - Комсомольская - Ленина набрала больше всего голосов, как требующая благоустройства в приоритетном порядке.

Голосование проводилось в режиме онлайн на Официальном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска и путем заполнения бюллетеней в абонентских отделах муниципальных предприятий города.

ИСТОЧНИК KP.RU