2019-10-14T12:45:54+03:00
Общество

Жителям Ханты-Мансийска предлагают решить судьбу территории в границах улиц Калинина - Комсомольская – Ленина

Обсуждения идут на сайте
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Жителям Ханты-Мансийска предлагают решить судьбу территории в границах улиц Калинина - Комсомольская – ЛенинаЖителям Ханты-Мансийска предлагают решить судьбу территории в границах улиц Калинина - Комсомольская – Ленина
Изменить размер текста:

В окружном центре продолжатся общественные обсуждения проектов благоустройства территории в границах улиц Калинина - Комсомольская – Ленина. По информации администрации Ханты-Мансийска, мнения жителей по вопросу застройки указанного пространства разделились.

- Окончательное решение о том, какие именно объекты разместить на этом стратегически важном для города участке, будет принято только после того как жители придут к единому мнению. Уверен, все вместе мы найдем оптимальный выход, который устроит всех, - отмечает глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Напомним, в сентябре текущего года прошли общественные обсуждения вариантов благоустройства указанной территории. От граждан прозвучали различные предложения: строительство сквера, храма, детской спортивно-игровой площадки, детского сада и ряд других. Однако хантымансийцы оказались едины в необходимости обустройства дополнительных парковочных мест. Так как существующее количество машиномест, в том числе, крытая парковка Окружной клинической больницы, не удовлетворяют потребности граждан.

Добавим, что предложения по благоустройству данной территории поступили и от инициативной группы студентов и преподавателей кафедры «Жилищного строительства и управления девелоперскими проектами» Югорского государственного университета.

Стоит отметить, что по итогам рейтингового голосования, общественная территория Калинина - Комсомольская - Ленина набрала больше всего голосов, как требующая благоустройства в приоритетном порядке.

Голосование проводилось в режиме онлайн на Официальном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска и путем заполнения бюллетеней в абонентских отделах муниципальных предприятий города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чистюля» из Нефтеюганска задержан за кражу средств гигиены
Вартовчанин осужден на 10 лет тюрьмы за убийство соперника
В Ханты-Мансийске открылись две новые парковки
В Сургуте за один день высадили более 400 саженцев деревьев и кустарников
В Нижневартовске бультерьер напал на детей в школьном дворе
До 2024 года в Югре из аварийного жилья переселят около 300 тысяч семей
Парню из Югорска грозит 10 лет за изнасилование в лесу
Два человека погибли при столкновении легковушки с автобусом в Нефтеюганском районе
Более полумиллиона рублей исчезли со счетов югорчан в минувшие выходные
Аллея Памяти в Сургуте пополнилась кедрами
На «зебре» в Сургутском районе таксист сбил мальчика
Жилой комплекс от именитого архитектурного бюро Москвы возводится в Тюмени
Погода в Югре 14 октября: прохладно и дожди
В Сургуте в подъезде жилого дома обнаружили труп с раной на шее
На улицах Сургута высадили яблони, черёмуху, берёзы и рябины
В Нижневаровске и Кондинском районе горели дома, в Нефтеюганском районе - баня
Погода в Югре 13 октября: пройдёт дождь и мокрый снег
Видео дня: в Нижневартовске собака напала на детей из продлёнки
Бдительная жительница Лянтора не клюнула на уловку мошенницы